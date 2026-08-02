Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman destek limitlerinin artırıldığını açıkladı. Bolat, yapılan düzenlemenin esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracağını, üretim ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarları güçlendirecek adımların sürdürüldüğünü ifade ederek yeni destek limitlerine ilişkin bilgi verdi.

Kredi limitleri yükseltildi

Yeni düzenlemeye göre, Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı. İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon TL'den 3,5 milyon TL'ye yükseltildi.

İşletme kredilerinin 4 yıl vadeyle kullandırılmaya devam edeceğini belirten Bolat, iş yeri alımına yönelik kredilerde vadenin 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik kredilerde ise 4 yıldan 5 yıla çıkarıldığını açıkladı.

"Ekonomiye önemli katkılar sağlayacak"

Bakan Bolat açıklamasında, "Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bolat, yeni finansman desteklerinin tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.