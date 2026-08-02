Keçiören Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Güngörmüşler Konağı’nda aile içi iletişime yönelik seminer gerçekleştirildi. “Aile İçi İletişim: Güçlü İlişkiler, Mutlu Aileler” temasıyla düzenlenen programda, aile bireylerinin birbirini daha iyi anlamasına ve sağlıklı iletişim kurmasına yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Sağlıklı iletişimin temeli ailede atılıyor

Sosyolog Ecem Yıldız Bal’ın anlatımıyla gerçekleştirilen eğitimde; duygu ve düşüncelerin doğru şekilde ifade edilmesi, empati kurma, karşılıklı anlayış ve aile içinde ortaya çıkabilecek iletişim sorunlarına yapıcı çözümler geliştirme konuları üzerinde duruldu.

Seminerde, aile bireyleri arasında açık ve saygılı bir iletişim kurulmasının, aile bağlarının güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekildi. Huzurlu ve güvenli bir aile ortamının oluşturulmasında etkili iletişimin önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Katılımcılar deneyimlerini paylaştı

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen programda katılımcılar, günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim sorunlarını ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar ayrıca eğitim sırasında merak ettikleri soruları Sosyolog Ecem Yıldız Bal’a yönelterek konuya ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumda sağlıklı iletişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen seminer, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.