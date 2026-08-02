ABD'nin Orta Doğu'daki 10 ülkede bulunan büyükelçilikleri, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede güvenlik risklerinin artabileceği uyarısında bulunarak Amerikan vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman büyükelçiliklerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmaşıklığını koruduğu ve bölgesel gerilimin daha da tırmanabileceği belirtildi.

Açıklamalarda, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından güvenlik tedbirlerini artırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Seyahat planlarının yeniden değerlendirilmesi istendi

Büyükelçilikler ayrıca, Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına mevcut güvenlik koşulları nedeniyle seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından birçok ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, ABD'nin yayımladığı uyarı, İran'a yönelik saldırılar sonrası Orta Doğu'da gerilimin daha da yükselebileceğine ilişkin endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.