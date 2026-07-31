Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu'nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği (AB) Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Lefkoşa’da bir araya geldi.

Kritik temasın ardındanyazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, AB’nin izlediği politikalara yönelik net ve kararlı mesajlar verdi.

"AB Masada Taraf Olamaz, Güven Zedelendi"

Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek taraflı ve yanlı tutumlarının Kıbrıs Türk halkı nezdinde büyük bir güven kaybına yol açtığını Fitto'ya ilettiğini belirten Erhürman, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk tarafının sadece Kıbrıs Rum liderliğiyle değil, Avrupa Birliği ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı vardır. AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olması mümkün değildir. Eğer AB adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı sunmak istiyorsa, güven artırıcı önlemler konusunda yapıcı ve olumlu bir rol oynamalıdır." Zelenskiy, Macron ile telefonda ne görüştü? İçeriği Görüntüle

Masadaki Kritik Başlıklar: İzolasyonlara Son Verilmeli

Görüşmede Kıbrıs Türk halkının günlük yaşamını ve geleceğini doğrudan etkileyen hayati konuların ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman;

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün daha fazla geciktirilmeden yürürlüğe girmesi,

Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında Rum tarafının çıkardığı zorlukların giderilmesi,

Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı hakları ve mülkiyet sorunu gibi maddeleri Fitto’nun dikkatine sundu.

Çözüm iradesini her fırsatta net bir şekilde ortaya koyan Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların son bulması gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın uluslararası toplumun bir parçası olmasının önündeki tüm engeller ivedilikle kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.