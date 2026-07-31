Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar 744 bin 379 başvuru yapıldı. Başvuruların 640 bin 880'i sonuçlandırılırken, hak ve özgürlüklere ilişkin 86 bin 799 ihlal kararı verildi.

AYM, bireysel başvuru ve norm denetimine ilişkin 30 Haziran 2026 itibarıyla güncellenen istatistikleri paylaştı. Buna göre; bireysel başvuru sisteminin uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar mahkemeye 744 bin 379 başvuru yapıldı. Başvuruların 640 bin 880'i sonuçlandırılırken, karşılama oranı yüzde 86,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde hak ve özgürlüklere ilişkin 86 bin 799 ihlal kararı verildi.

6 AYDA 2 BİN 280 İHLAL KARARI

AYM'ye 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 29 bin 605 bireysel başvuru yapıldı. Bu dönemde 17 bin 792 başvuru sonuçlandırılırken, karşılama oranı yüzde 60 oldu. Mahkeme tarafından hak ve özgürlüklere ilişkin 2 bin 280 ihlal kararı verildi.

NORM DENETİMİNDE 2 BİN 43 İTİRAZ BAŞVURUSU

1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında AYM'ye 572 iptal davası açıldı. Bu davaların 516'sı karara bağlandı. Aynı dönemde mahkemeye yapılan 2 bin 43 itiraz başvurusunun 1956'sı sonuçlandırıldı.

6 AYDA 157 İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILDI

AYM'ye 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 22 iptal davası geldi. Bunların 15'i karara bağlanırken, 3 iptal, 11 ret ve 1 birleştirme kararı verildi. Aynı dönemde yapılan 157 itiraz başvurusunun 135'i karara bağlandı. Başvuruların 23'ünde iptal, 86'sında ret, 26'sında ise birleştirme kararı verildi.