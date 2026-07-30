Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Genel Başkan Ali Hızar ve kurumu hedef alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; AKİB Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Av. İsmet Özkara, yapılan yayınların gazetecilik sınırlarını aştığını belirterek, "Hiç kimse kendisini savcı, hâkim ve mahkeme yerine koyamaz. Hukuk devletinde hükmü mahkemeler verir. Yargının görev alanına müdahale edenler bunun hesabını hukuk önünde verecektir" ifadelerini kullandı.

“AKİB'İN HESAP VERDİĞİ MAKAMLAR BELLİDİR”

Kurumun denetim mekanizmalarının açık olduğunu vurgulayan Özkara, AKİB'in faaliyet gösterdiği ülkelerin resmi kurumları ile bağımsız yargının görevini yerine getirdiğini belirtti. Bunun dışında hiçbir kişi ya da oluşumun AKİB'i sorgulama veya peşin hüküm verme yetkisi bulunmadığını dile getiren Özkara, gazetecilik kisvesi altında yürütüldüğünü öne sürdüğü itibarsızlaştırma kampanyalarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

“HÜKMÜ SOSYAL MEDYA DEĞİL, BAĞIMSIZ YARGI VERİR”

Ali Hızar'ın dürüstlüğünün sorgulanmasına da tepki gösteren Özkara, "Bir insan hakkında hüküm verecek makam sosyal medya değildir, köşe yazıları değildir, kişisel kanaatler hiç değildir. Bunun tek adresi bağımsız yargıdır. Hukukun yerine geçmeye çalışanlar hukukla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

“TOPLUMA HİZMET ETMİŞ BİR İSMİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Ali Hızar'ın uzun yıllardır Avrupa'da ve Türkiye'de eğitim, sosyal sorumluluk çalışmaları, ihtiyaç sahiplerine destek ve hemşehri dayanışmasına yönelik faaliyetleriyle tanındığını belirten Özkara, mesnetsiz iddialarla kamuoyunda yıpratılmaya çalışılmasının ne vicdana ne de hukuka sığdığını ifade etti. Özkara, "Gerçekler ortadadır. İftiralar ise hukuk duvarına çarpıp geri dönecektir." diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN İTİBARI HEDEF ALINAMAZ”

Açıklamasında Kayseri'nin adının devam eden hukuki süreçlerle birlikte anılmasına da tepki gösteren Özkara, binlerce yıllık geçmişe sahip kentin kişisel hesaplaşmaların malzemesi haline getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Kayseri'nin onurunu ve itibarını hedef alan her girişimin karşısında olacaklarını kaydetti.

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