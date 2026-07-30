Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Utku Çakırözer, Gizem Özcan ve Aylin Yaman TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Merkez bazında kuruluşlarını tamamladıklarını belirterek, 'Şimdi sıra örgütlere geldi. İllerde ve ilçelerde partimizin kuruluşlarını yapacağız. Hazırlıklarımız bitti ve önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 il ve ilçelerinde örgütlerimizi kurmuş olacağız. Hem il başkanlıkları hem ilçe başkanlıklarını önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 60 ilde kurmuş olacağız. Aslında 81 il 973 ilçenin kuruluşunu bir haftada bitirebiliriz. Öncelikle 60 ili kurduk. 21 ilde de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuruluş çalışmalarımız başladı. Oraya özel bir ilgi gösteriyoruz. Daha güçlü bir örgüt kurmak istiyoruz, çok fazla talep var. Buraya gelip yüz yüze görüşmek isteyen, telefonla, mesajla, aracılarla, çeşitli toplum kesimleri, aileler, daha önce farklı siyasi partilerde görev yapmış çeşitli siyasi kimlikler, partimize dönüşler yapıyor. Dolayısıyla o bölgeyi biraz zamana yayacağız, başvuruları topluyoruz. Yine önümüzdeki haftadan itibaren milletvekillerimiz ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan, illerin büyüklüğüne göre 3-4 kişilik heyetler oluşturacağız. O arkadaşlarımız, talep eden kişilerle yüz yüze görüşecek, konuşacak. Yine o ilde toplumun her kesimine ve sahaya dokunacak, tüm talepleri alıp bir raporla dönecek. Sonra da o bölgenin bütün illerinde ve ilçelerinde örgütlenme faaliyetlerimizi tamamlamış olacağız. Yani önce 60, sonra 21 il olacak. Aslında 81 ilin tamamında 3 gün içinde örgütlenebiliriz. Böyle bir potansiyel var' ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN RUHU BURADADIR'

Aytekin, CHP'den istifa etme sürecine ilişkin, 'Milletin coşkusu, talebi isteği ve 'Kurun partiyi, düşün önümüze' diye yüksek sesle ve koro halinde bağırmasını, isteğini görünce, istifa ederken yaşadığım duygu bir anda yok oldu ve çok kolay bir şekilde istifa ettim. İnanıyorum ki CHP'nin ruhu Yeni Parti'dedir. O kurtuluş ruhu buradadır, millet de buradadır, geçmişte o partiyi kuran o ruh da buradadır. Şimdi bizim yaptığımız şey sadece bir binayı, tabelayı geride bırakmaktır. O binanın içerisindeki ruhu alıp, milletle birleştirip yeni bir parti ile bu milletin kurtuluşunu sandıkta gerçekleştirmektir' diye konuştu.

'KİMSEYİ ARKADA BIRAKMIŞ DEĞİLİZ'

Aytekin, CHP'den ayrılan il başkanları ile ilgili soruya, 'Biz sadece bir il başkanı, bir kişi arayışında değiliz. Bir kadro oluşturmak istiyoruz. O arkadaşlarımızla da yola devam edeceğiz ama onların oluşturacağı kadroya destek oluyoruz, o kadrodaki yenileri görünür kılmaya çalışıyoruz. Çok fazla talep var; biraz ince eleyip sık dokumak durumunda ve zorundayız. Hiç kimseyi kırmadan yeninin ne olduğunu da görünür kılarak bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi budur, kimseyi arkada bırakmış değiliz' dedi.

Aytekin ayrıca, partiye hemen hemen her partiden vatandaşın sempati duyduğunu söyledi.

'KONGRE TAKVİMİNİ HAZIRLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Aytekin, kurultaya ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

'Kurultay yaptıktan 6 ay sonra seçime girme hakkımız oluyor. O yüzden bu süreyi olabildiğince kısaltmak niyetindeyiz. Bir kongre takvimi hazırlamayı düşünüyoruz. Bu düşünce aşamasında, henüz karara dönüşmedi. Örgütlenme bitsin hemen kongre takvimini ilan edeceğiz. Hızla mahalle, ilçe, il kongrelerini yapıp kurultayımızı olabildiğince kısa süre içerisinde yapıp şartı yerine getirmek istiyoruz. Ekim ayında bitirmiş olabiliriz.'