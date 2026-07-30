Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş ve tazminatları için Ankara’daki holding binası önünde sürdürdükleri eylemde polis müdahalesiyle karşılaştı.
Haklarının ödenmesi talebiyle kendilerini holding binasına zincirleyen madenciler, polis tarafından gözaltına alındı.
İşçiler, daha önce verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını belirterek alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıklamıştı. Maaş ve tazminatlarını alamayan işçilerin eylemine polis müdahalesi tepki çekti.
DİPNOT; MANŞET FOTOĞRAFI DAHA ÖNCEKİ EYLEMLERE AİTTİR.
Muhabir: Melisa Sapaz