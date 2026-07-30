Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan işçilerin ücret ve tazminat alacakları nedeniyle başlattığı mücadele devam ediyor. Ankara’ya gelen Maden-İş üyesi madenciler, holding önünde direnişlerini sürdürüyor. İşçiler, daha önce kendilerine verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini ve protokol kapsamında yapılan anlaşmaya uyulmadığını ifade ediyor. Ücret ve tazminatlarının ödenmesini isteyen madenciler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.

“Ankara’dan ayrılmayacağız”

Madenciler, alacaklarının tamamı ödenmeden eylemlerini sonlandırmayacaklarını vurguluyor. İşçiler, “Verilen sözler tutulana ve alacaklarımız ödenene kadar buradayız” mesajı veriyor.

Maden-İş üyesi işçilerin holding önündeki direnişinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.