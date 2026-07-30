TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 oldu. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 101,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 111 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

Kaynak: DHA