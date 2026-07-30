CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi ve Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’na yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonun ardından açıklama yaptı. Sarı, iktidarın CHP’li belediyeleri hedef alan operasyonlara son vermesi çağrısında bulundu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor” ifadelerini kullanarak, Etimesgut Belediyesi ve Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da aynı anlayışın hedefi olduğunu belirtti. İktidarın yalnızca CHP’li belediyeleri hedef alan operasyonlara derhal son vermesi gerektiğini savunan Sarı, tutuklu yargılamanın bir cezalandırma aracına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tutuklu yargılama bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmelidir. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi zorunludur.”

Süreci yakından takip edeceklerini belirten Sarı, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.