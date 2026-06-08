Etimesgut Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ortaya koyduğu mücadeleyi vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Açık hava maç yayınları sayesinde Etimesgutlular, Filenin Sultanları'nın heyecanına ortak olurken milli birlik ve beraberlik duygusunu da birlikte yaşadı.

Bu kapsamda Filenin Sultanları'nın Hollanda ve İtalya ile oynadığı VNL karşılaşmaları, Türk Beyleri Kent Meydanı yanında bulunan Çelebi Çayırı'nda kurulan dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Etkinliğe her yaştan çok sayıda sporsever katılırken, milli takımın kazandığı her sayı büyük alkış ve tezahüratlarla kutlandı.

Vatandaşlar Milli Heyecan İçin Çelebi Çayırı'nda Buluştu

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Çelebi Çayırı'nı doldurarak Filenin Sultanları'nın mücadelesini hep birlikte izledi. Açık hava etkinliği, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon sayesinde vatandaşlar yalnızca bir spor karşılaşmasını takip etmekle kalmadı, aynı zamanda birlikte sevinmenin ve milli duygular etrafında kenetlenmenin mutluluğunu da yaşadı.

Filenin Sultanları Gençlere İlham Oluyor

Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarıları genç sporcular için ilham kaynağı oldu. Filenin Sultanları'nın azmi ve elde ettiği başarılar, sporun toplumsal dayanışmaya katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Etimesgut Belediyesi, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürürken, Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi yolculuğunda da milli heyecanı dev ekranda yaşatmaya devam edecek.