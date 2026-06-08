Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğini taşıyan 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl da kadın hikâyelerini beyaz perdeye taşıyarak sinemaseverlerle buluştu. Etimesgut Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival etkinlikleri, 3-6 Haziran tarihleri arasında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla tamamlandı.

Kadın Hikâyeleri Sinemayla Buluştu

“Çiçek mi Dediniz?” temasıyla düzenlenen festivalde, kadınların yaşam deneyimleri, mücadeleleri ve dayanışma öyküleri sinemanın evrensel diliyle izleyiciye aktarıldı. Festival kapsamında seçilen birçok film, Etimesgutlu sanatseverlerle buluşarak büyük ilgi gördü.

Gösterimler ve Söyleşiler Dikkat Çekti

Festivalin Etimesgut ayağı, “Oyun Vakti” filminin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Lucia Murat ile gerçekleştirilen söyleşide, sinemada kadın hikâyelerinin temsili ve toplumsal hafızadaki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında “Koridor” filmi de izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından usta oyuncu Emel Göksu, sinemaseverlerle bir araya gelerek sanat yaşamına dair deneyimlerini paylaştı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Festival programında ayrıca yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt / Clair Obscur” filmi de gösterildi. Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide Ustaoğlu, sinemadaki anlatım dili, kadın karakterlerin temsili ve yapım süreçlerine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin moderatörlüğünü Hasan Nadir üstlendi.

Kadın Dayanışması ve Sanat Vurgusu

Sanatın birleştirici gücünü ve kadın dayanışmasını öne çıkaran festival boyunca gerçekleştirilen film gösterimleri ve söyleşiler, Etimesgutlu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikler, sinemanın toplumsal farkındalık oluşturan yönüne dikkat çekerek katılımcılara unutulmaz bir festival deneyimi sundu.