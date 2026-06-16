2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı’nın karşılaşmaları, Etimesgut Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlarda vatandaşlarla buluşturuluyor. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ile Çelebi Çayırı’nda oluşturulan izleme alanlarında futbolseverler milli maçları toplu olarak takip ediyor.

Grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nın mücadelesi, Etimesgut’taki dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma öncesinde alanlara gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Çelebi Çayırı’ndaki programa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da katıldı. Beşikcioğlu, karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip ederken maç öncesinde ve devre arasında alandaki katılımcılarla bir araya geldi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Dünya Kupası süresince milli takımın karşılaşmalarını vatandaşlarla birlikte izlemeyi sürdüreceklerini belirterek, A Milli Futbol Takımı’na başarı dileklerini iletti.

Etimesgut Belediyesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Çelebi Çayırı’nda kurulan dev ekranların, Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı’nın grup aşaması ve devamındaki karşılaşmalar için kullanılmaya devam edeceği bildirildi.