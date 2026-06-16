Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın kısa süre içerisinde yeniden uluslararası deniz trafiğine açılacağını ifade etti.

Trump açıklamasında, “Hürmüz tamamen ücretsiz olacak. Başlangıçta bunun yalnızca 60 gün süreyle uygulanacağı söylendi ancak kalıcı olarak ücretsiz olacak” dedi.

İran Anlaşması Hızla İlerliyor

ABD Başkanı, İran ile yürütülen diplomatik temasların olumlu sonuç verdiğini belirterek ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini söyledi. Trump, taraflar arasında hazırlanan anlaşma metninin önemli bir güvenlik maddesi içerdiğini vurguladı.

Trump, “Harika bir metin var ve içinde ‘İran asla nükleer silaha sahip olmayacak’ ifadesi yer alıyor. Benim istediğim de buydu çünkü buna izin veremezdim” şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı Neden Önemli?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak kabul ediliyor. Boğazda yaşanabilecek herhangi bir kısıtlama, küresel enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı üzerinde doğrudan etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlar, boğazın yeniden açılması ve geçişlerin serbest hale gelmesinin enerji fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ve uluslararası ticaret açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Küresel Piyasaların Gözü Hürmüz Boğazı’nda

Trump’ın açıklamaları sonrası yatırımcılar ve enerji piyasaları, İran ile ABD arasında yürütülen anlaşma sürecini yakından takip etmeye başladı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle faaliyet göstermesi halinde petrol arzına yönelik endişelerin azalması ve küresel piyasalarda olumlu bir hava oluşması bekleniyor.