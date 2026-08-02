Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresindeki Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı yönünden Kütahya istikametine seyreden Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı yönüne dönüş yapan Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak karşı şeride savruldu.

79 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın (79)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Osman Y. ile aynı araçta bulunan bir kişi ve diğer otomobilde bulunan Hacer E. ile Ahmet Burak E. (13)yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Ayşe Yalçın'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.