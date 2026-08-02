Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirveye ulaşacak.

Bu yıl gözlem koşullarının oldukça elverişli olması bekleniyor. Ay'ın yeniay evresinde bulunması nedeniyle gökyüzünün daha karanlık olması, meteorların daha net şekilde izlenmesini sağlayacak. Uygun hava koşullarında ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 50 ila 100 meteor görmek mümkün olabilecek.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman izlenecek?

Perseid Meteor Yağmuru, 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak.

Zirve tarihi: 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece

12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece En uygun gözlem saatleri: 23.00'ten gün doğumuna kadar

23.00'ten gün doğumuna kadar En yoğun gözlem zamanı: 02.00 ile gün doğumu arası

Perseid Meteor Yağmuru nasıl izlenir?

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmuyor. Çıplak gözle de rahatlıkla gözlemlenebilen bu doğa olayı için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler tercih edilmeli.

Geniş ve açık bir gökyüzüne sahip alanlarda gözlem yapılmalı.

Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklenmeli.

Telefon ekranına mümkün olduğunca az bakılmalı.

Ankara'da Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenebilir?

Ankara'da ışık kirliliğinin daha az olduğu birçok bölge, meteor yağmurunu izlemek için uygun noktalar arasında yer alıyor.

Meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için önerilen bazı noktalar şöyle:

Beynam Ormanları

Çamkoru Tabiat Parkı

Nallıhan Kuş Cenneti

İnözü Vadisi

Ayaş Kirazdibi Göleti

Beypazarı Karagöl

Kurtboğazı Barajı çevresi

Güvenç Göleti

Karacaören Göleti

Eymir Gölü çevresi

Tuz Gölü

Yeşildere Mesire Alanı çevresi

Elmadağ yamaçları

Ayaş Paraşüt Tepesi

Soğuksu Milli Parkı

Çubuk Karagöl ve Gölbaşı çevresi

"Kayan yıldız" değil, meteor parçaları

Halk arasında "kayan yıldız" olarak bilinen ışık izleri aslında yıldızlar değil. Perseid Meteor Yağmuru, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük kaya parçalarının Dünya atmosferine yüksek hızla girmesiyle oluşuyor.

Atmosfere giren bu parçalar sürtünme nedeniyle yanarak gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturuyor. Meteorların büyük bölümü ise yeryüzüne ulaşmadan tamamen yok oluyor.