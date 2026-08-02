Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirveye ulaşacak.
Bu yıl gözlem koşullarının oldukça elverişli olması bekleniyor. Ay'ın yeniay evresinde bulunması nedeniyle gökyüzünün daha karanlık olması, meteorların daha net şekilde izlenmesini sağlayacak. Uygun hava koşullarında ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 50 ila 100 meteor görmek mümkün olabilecek.
Perseid Meteor Yağmuru ne zaman izlenecek?
Perseid Meteor Yağmuru, 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak.
- Zirve tarihi: 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece
- En uygun gözlem saatleri: 23.00'ten gün doğumuna kadar
- En yoğun gözlem zamanı: 02.00 ile gün doğumu arası
Perseid Meteor Yağmuru nasıl izlenir?
Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmuyor. Çıplak gözle de rahatlıkla gözlemlenebilen bu doğa olayı için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
- Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler tercih edilmeli.
- Geniş ve açık bir gökyüzüne sahip alanlarda gözlem yapılmalı.
- Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklenmeli.
- Telefon ekranına mümkün olduğunca az bakılmalı.
Ankara'da Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenebilir?
Ankara'da ışık kirliliğinin daha az olduğu birçok bölge, meteor yağmurunu izlemek için uygun noktalar arasında yer alıyor.
Meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için önerilen bazı noktalar şöyle:
- Beynam Ormanları
- Çamkoru Tabiat Parkı
- Nallıhan Kuş Cenneti
- İnözü Vadisi
- Ayaş Kirazdibi Göleti
- Beypazarı Karagöl
- Kurtboğazı Barajı çevresi
- Güvenç Göleti
- Karacaören Göleti
- Eymir Gölü çevresi
- Tuz Gölü
- Yeşildere Mesire Alanı çevresi
- Elmadağ yamaçları
- Ayaş Paraşüt Tepesi
- Soğuksu Milli Parkı
- Çubuk Karagöl ve Gölbaşı çevresi
"Kayan yıldız" değil, meteor parçaları
Halk arasında "kayan yıldız" olarak bilinen ışık izleri aslında yıldızlar değil. Perseid Meteor Yağmuru, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük kaya parçalarının Dünya atmosferine yüksek hızla girmesiyle oluşuyor.
Atmosfere giren bu parçalar sürtünme nedeniyle yanarak gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturuyor. Meteorların büyük bölümü ise yeryüzüne ulaşmadan tamamen yok oluyor.