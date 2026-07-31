Düzenleme, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Böylece aylığı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiriyor

Yeni düzenlemenin yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendirmesi bekleniyor. En düşük aylık uygulamasındaki artış, kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığında 3 bin 552 liralık artış yapılmış oldu. Artış oranı yaklaşık yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli

Yasal düzenlemeye göre artış, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Dolayısıyla kök aylığı yeni taban tutarın altında kalan emekliler için oluşan fark ödemelerinin de yeni tutara göre yapılması bekleniyor.