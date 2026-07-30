Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kilo 540 gram esrar, 146 kök Hint keneviri, 13 kök skunk bitkisi ve 300 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’ndeki bir iş yeri ve bahçeye operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 4 kilo 540 gram esrar, 146 kök Hint keneviri, 13 kök skunk bitkisi ve 300 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyon kapsamında B.H. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA