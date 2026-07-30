İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Yalıköy Plajı'nda cankurtaranların kullandığı barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yalıköy Plajı'ndaki barakada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cankurtaranların kullandığı barakadan alevler yükselmeye başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında barakada hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.