Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 6 yaralıdan Yusuf Eymen Bıyık (10) da kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül'ün (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Yusuf Emre Bıyık, H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40) ve T.B. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Eymen Bıyık, kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.