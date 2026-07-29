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Soğutma çalışmalarına devam edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlçenin Yeşilovacık Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık bölgede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 9 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını 1 saatlik çalışma sonucu büyümeden kontrol altına aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık bölgede çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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