Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgâr nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok ilde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

"Rüzgâr Orman Yangınlarını Hızla Büyütebilir"

Şiddetli rüzgârın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor."

Bakan Yumaklı, özellikle önümüzdeki günlerde vatandaşların yangın riskine karşı daha hassas davranması gerektiğini belirtti.

"Bir Kıvılcım Büyük Felaketlere Yol Açabilir"

Açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulunan Yumaklı, anız yakılmaması gerektiğini de hatırlattı.

Yumaklı, açıklamasında şu uyarılarda bulundu:

"Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir."

Yeşil Vatan İçin 24 Saatlik Mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, kullanılan teknolojik imkanlar ve görev yapan ekipler hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 14 insansız hava aracı (İHA), 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman personeliyle Yeşil Vatan'ın korunması için 24 saat esasına göre görev yapıldığını açıkladı.

Vatandaşların duyarlılığının yangınlarla mücadelede en önemli unsur olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkân; vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.