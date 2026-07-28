YENİ Parti, TBMM'deki ilk grup toplantısını Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, partinin Meclis'teki yönetim kadrosunun belirlenmesine yönelik seçimler ele alınıyor.

Toplantıda Meclis Başkanvekilliği, İdare Amirliği ve Katip Üyelikleri için seçim yapılması beklenirken, çok sayıda milletvekili de toplantıya katıldı. Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre, Deniz Yavuzyılmaz, Murat Emir'in yanı sıra partili milletvekilleri toplantıda hazır bulundu.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından seçilen isimlerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.