Karadağ, Türk vatandaşlarına uyguladığı vizesiz giriş kolaylığının süresini uzattı. Alınan kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahipleri, 31 Ekim'e kadar Karadağ'a vize almadan giriş yapabilecek.

Turizm ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin desteklenmesi amacıyla sürdürülen uygulamanın uzatılmasıyla birlikte, özellikle yaz sezonunun sonuna kadar Karadağ'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları vize işlemleriyle uğraşmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Karadağ'ın aldığı kararın, turizm hareketliliğinin artırılması ve Türkiye ile Karadağ arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Karadağ, son yıllarda doğal güzellikleri, Adriyatik kıyısındaki sahilleri ve tarihi şehirleriyle Türk turistlerin en çok tercih ettiği Balkan ülkeleri arasında yer alıyor. 31 Ekim'e kadar devam edecek uygulama kapsamında Türk vatandaşları, geçerli pasaportlarıyla ülkeye vizesiz giriş yapabilecek.