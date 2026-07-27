Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye BİK Ankara Bölge Müdürlüğü Şefi Serhat Özer ile Şef Yardımcısı Murat Aktaş da katıldı.

Ziyarette medya sektöründeki güncel gelişmeler, yerel basının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri değerlendirildi. Taraflar, kamu kurumları ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

"İş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, yerel basının demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları tüm paydaşlarla koordinasyon içinde sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

'Taksim' adlı eser hediye edildi

Ziyaretin sonunda Atakan Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat'a günün anısına Basın İlan Kurumu tarafından yayımlanan "Taksim" adlı eseri takdim etti.

Çelik, misafirperverliği ve görüş alışverişi dolayısıyla Vali Yakup Canbolat'a teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.