Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında belirlenen karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, özellikle yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Senegal arasındaki savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesinin kritik önemde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde "kazan-kazan" anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.