Kanal B Parlamento Muhabiri Mehmet Cuma Keklik ile Kardelen Akyıl, Başkent Wedding Düğün Salonu'nda düzenlenen nikâh ve düğün töreniyle dünya evine girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; aileleri, yakın dostları ve meslektaşlarının yalnız bırakmadığı genç çift, ömür boyu sürecek mutluluk yolculuklarına sevdiklerinin alkışları eşliğinde ilk adımı attı.

SİYASET DÜNYASINDAN TEBRİK MESAJLARI

Düğün töreninde siyaset dünyasından gönderilen tebrik mesajları da davetlilerle paylaşıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in kutlama mesajları okunurken, salondaki davetliler genç çifti alkışlarla tebrik etti.

BASIN CAMİASI YALNIZ BIRAKMADI

TBMM'de görev yapan çok sayıda parlamento muhabiri, televizyon, gazete ve ajans temsilcileri de Mehmet Cuma Keklik'in mutlu gününe ortak oldu. Basın camiasının yoğun ilgi gösterdiği düğünde meslektaşları, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

İLK DANS BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Nikâh töreninin ardından ilk danslarını gerçekleştiren Mehmet Cuma Keklik ile Kardelen Akyıl, davetlilerden büyük alkış aldı. Çiftin romantik dansının ardından davetliler de piste çıkarak mutluluğa ortak oldu. Gecede müzik eşliğinde renkli anlar yaşanırken, eğlence geç saatlere kadar sürdü.

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