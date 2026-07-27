Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Bozdağ Mahallesi Darıderesi mevkisinde S.D.'nin ormanda kenevir ektiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 24 Temmuz'da şüphelinin evi ile ormanda arama yaptı. Aramalarda boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 175 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ile 36 adet 7,65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
İzmir'de ormanda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.D., tutuklandı.
Kaynak: DHA
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