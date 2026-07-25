İstanbul Kağıthane’de 3 çocuk annesi genç bir kadının şüpheli bir şekilde kaybolması aileyi ve emniyet güçlerini alarma geçirdi. Telsizler Mahallesi’nde yaşayan Bedriye Karaçay (27), iddiaya göre 21 Temmuz akşamı saat 20.30 sıralarında eşi Volkan Karaçay ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

Güzeldere Caddesi’nden bir taksiye bindiği tespit edilen genç kadının telefonuna ulaşılamaması üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

"Kızımın Kaybolduğunu Polisten Öğrendim"

Ailesinin kayıp olayını polisin aramasıyla öğrendiğini belirten acılı baba Çınar Yarar, damadının çelişkili ifadeler verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kızımın Salı günü akşam bir taksiye bindiği söyleniyor. Ondan sonra kendisine ulaşamıyoruz. Bugün 4'üncü gün oldu, hayatından endişeliyim. Damadım Volkan Karaçay ile tartışmışlar, kızım evden kaçmış. Damadım peşinden koşmuş ama yakalayamamış. Çelişkili ifadeler verip 'göremedim, anımsayamadım' diyor. Biz şikayetçiyiz. Kızımın kayıp olduğunu dahi polisin beni aramasıyla öğrendim."

"Damadım Torunumu da Alıp Kayboldu"

Damadının madde bağımlılığı olduğunu ve torununu da alarak gözden kaybolduğunu öne süren baba Yarar, şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Damadım bugün saat 16.00'ya kadar yanımdaydı. Sonra kayboldu, nereye gitti? Torunlarımdan Seymen'i de aldı ve şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Damadım arada sırada madde de kullanıyor. Kızımın hayatından şüpheliyim ve bir an önce bulunmasını istiyorum."

Gözyaşlarıyla Seslendi: "İkinci Bir Evlat Acısını Kaldıramam"

Daha önce bir çocuğunu hastalık yüzünden kaybettiğini söyleyen acılı baba, kızına ve onu görenlere gözyaşları içinde seslendi:

"Görenler, duyanlar lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Ben daha önce bir evlat acısı yaşadım, ikincisini kaldıramam. Neredeysen çık gel kızım, yaşadığını bileyim bana yeter. De ki 'Baba yaşıyorum', bana yeter. O benim evimin tek prensesi, bal çiçeğim..."

Polis ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek kayıp kadını ve yanına çocuğunu alarak kayıplara karışan kocasını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.