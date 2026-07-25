Kırıkkale’de gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Gece Saatlerinde Can Pazarı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan devrildi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. 3'ü firma görevlisi olmak üzere toplam 42 kişinin bulunduğu otobüste can pazarı yaşandı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüsten çıkarılan 40 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayati Tehlikeleri Bulunmuyor

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların yapılan ilk kontrollerinde, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri (polis ve jandarma ekipleri) kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.