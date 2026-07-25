Başkent Ankara'da Dışişleri Bakanlığı nezdinde hareketli saatler yaşandı. Türkiye'nin hem bölgesel güvenlik hem de Orta Doğu'daki kriz alanlarına yönelik aktif dış politika adımları kapsamında iki kritik gelişme kayıtlara geçti.

Bakan Fidan, Saddam Hafter'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Başbaşa gerçekleştirilen görüşmede Libya’daki son siyasi ve askeri durum, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki: "Netanyahu Hükümetinin Teşvik Ettiği Yerleşimci Terörü"

Aynı saatlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci şiddetine ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Netanyahu hükümetinin politikalarının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından bugün dört Filistinlinin katledilmesi, İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucudur."

"Suçlular Adalet Önünde Hesap Vermeli"

Açıklamada cezasızlık kültürünün sona ermesi gerektiği vurgulanarak uluslararası kamuoyu acil göreve çağrıldı:

"Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."