Altındağ Belediyesi'nin evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik hayata geçirdiği ücretsiz damatlık desteği, kısa sürede büyük ilgi gördü. Belediye tarafından sunulan destek kapsamında bugüne kadar 110 damat adayı ücretsiz damatlık hizmetinden yararlandı.

Altınay Yardım Birimi'ne başvuran damat adayları, farklı model ve beden seçenekleri arasından kendilerine uygun damatlıkları seçerek teslim aldı. Uygulamanın, evlilik hazırlıkları sırasında genç çiftlerin üzerindeki maddi yükü hafifletmesi amaçlanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, uygulamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek vermeyi önemsediklerini söyledi.

Evlilik sürecinin önemli maliyetler içerdiğine dikkat çeken Tiryaki, belediye olarak çiftlere katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Tiryaki, "Gençlerimizin yüzü gülüyorsa biz de mutlu oluyoruz. Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ücretsiz damatlık desteğinden yararlanan damat adaylarından Muhammet Nart ise nikâh işlemlerinin ardından damatlığını teslim aldığını belirterek, sunulan hizmetten memnun kaldığını söyledi. Çok sayıda model arasından istediği damatlığı seçebildiğini ifade eden Nart, desteklerinden dolayı Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Veysel Tiryaki'ye teşekkür etti.