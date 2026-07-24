YENİ Parti'de kuruluş sürecinin en önemli adımlarından biri tamamlandı. Partinin kurucu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda genel başkanlık seçimi yapıldı.

Toplantıda yapılan oylamada Özgür Özel, kurucu üyelerin oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Böylece Özel, kurduğu partinin ilk genel başkanı olarak görevine başladı.

CHP'den istifa ederek 91 milletvekiliyle birlikte YENİ Parti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Özel, yeni siyasi hareketin Türkiye'nin ana muhalefetini yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Parti, TBMM'deki milletvekili sayısıyla Meclis'in en büyük muhalefet gruplarından biri konumuna geldi.