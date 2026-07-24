CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezi basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu ancak tarımdaki sorunların görmezden gelindiğini belirterek, 'Gıda, insanın temel hakkıdır, insanlığın temel hakkıdır ve bunu da kamunun sağlaması gerekir. Söylediğimiz her şey, hükümetten ve devletten bağımsız değil. Bugün artık devleti tasfiye etmiş bir iktidardan bahsediyoruz. 'Devlet' deyince saray, AKP geliyor. Bugün yaşadığımız, bütün sorunların temelini teşkil eden anlayış bu. Bütün sorunlarda iktidarın bizzat sorumluluğu var. Ama asla sorunları çözmek değil, sorunları büyütüp toplumu üreticisiyle, emeklisiyle, işçisiyle, tüccarıyla, sanayicisiyle bütün kesimleri birbiriyle çatıştıran, kendisi kenardan bakan bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. 'Şuranın bakanı, buranın bakanı' diyoruz ama tümü öyle bakıyorlar. Halkı sadece vergi toplamak için birer araca dönüştürmüş, birer metaya dönüştürmüş, onun üzerinden süreci yönetmeye çalışan bir tarihsel süreci hep beraber yaşıyoruz' dedi.

'İLK 6 AYDA 1,5 TRİLYON LİRA FAİZE PARA VERİLDİ'

Ekonomik krizin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Sarıbal, 'Tarım yine kan ağlamaya devam ediyor. Mesele sadece çiftçinin meselesi değil, mesele ülkenin gıda meselesidir. Dolayısıyla destekleme politikaları, kaynak ayırma politikaları çok önemli. İlk 6 ayda 1,5 trilyon lira faize para verildi. 3 trilyon olacak 2026 yılı merkezi bütçesinden faize ayrılan para. Korkunç bir rakam. 2,5 trilyonun üzerinde de bütçe açığı olacak. Gelin siz bu işin içerisinden çıkın' diye konuştu.

'BU KONULARDA PARTİ SÖZCÜMÜZ AÇIKLAMA YAPIYOR'

Sarıbal, gazetecilerin CHP'de yaşanan istifalara ilişkin sorusuna, 'Bu konularla ilgili parti sözcümüz zaten açıklama yapıyor. Ben ısrarla tarım işçilerimi, çiftçimi ve halkımın tarım ve gıda sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğim. Bu açıdan tarımla ilgili, tarıma dair sorularınız olursa, halkın gerçek gündemiyle ilgili sorularınız olursa elbette cevaplamaya çalışırım' cevabı verdi.