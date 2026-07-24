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Hayırlı, uğurlu olsun."

Kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen alındı belgesinde, "YENİ Parti" adıyla siyasi parti kurmak isteyen kurucuların kuruluş bildirisi ve eklerini 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Bakanlığa teslim ettiği belirtildi. Belgede kuruluş işlemlerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde kayda alındığı görüldü.

HP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partisinden istifa eden Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti, İçişleri Bakanlığı'na sunulan kuruluş bildirisiyle resmen kuruluş sürecini başlattı.

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