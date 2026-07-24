HP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partisinden istifa eden Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti, İçişleri Bakanlığı'na sunulan kuruluş bildirisiyle resmen kuruluş sürecini başlattı.
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen alındı belgesinde, "YENİ Parti" adıyla siyasi parti kurmak isteyen kurucuların kuruluş bildirisi ve eklerini 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Bakanlığa teslim ettiği belirtildi. Belgede kuruluş işlemlerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde kayda alındığı görüldü.
Kuruluş dilekçesinin teslim edilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
"YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir.
İşçinin YENİ Partisi
Emeklinin YENİ Partisi
Memurun YENİ Partisi
Esnafın YENİ Partisi
Çiftçinin YENİ Partisi
Kadınların YENİ Partisi
Gençlerin YENİ Partisi
Türkiye'nin YENİ Partisi...
Hayırlı, uğurlu olsun."