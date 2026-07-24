Türkiye'nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan 400 gramlık Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününün belirli bir partisinde, insan sağlığı açısından risk oluşturan Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli partiye ait ürünlerin toplatılması ve imha edilmesi yönünde karar aldı.

İddiaya göre süreç, bir tüketicinin peyniri tükettikten sonra yaşadığı gıda zehirlenmesi şikayeti üzerine başlatılan incelemeyle ortaya çıktı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin laboratuvar analizlerinde listeria bakterisinin tespit edilmesi sonrası, yalnızca ilgili parti numarasını taşıyan ürünler için toplatma kararı uygulanırken, farklı parti numarasına sahip diğer süt ürünleri için herhangi bir satış kısıtlaması getirilmediği belirtildi.

Listeria Bakterisi Nedir?

Uzmanlar, listeria bakterisinin özellikle hamileler, yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, kas ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal yer alırken, ağır vakalarda sinir sistemi tutulumu da görülebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, riskli ürünlerin raflardan çekilerek imha edildiğini bildirirken, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin parti numaralarını kontrol etmeleri ve şüpheli ürünleri tüketmemeleri konusunda dikkatli olmaları istendi.