ABD Başkanı Donald Trump, 'Hürmüz Boğazı'nda gemiler ile kargolara verilecek her türlü zarar, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu. Trump, 'Bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler ile kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zarar ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacak. Bu zarar çok büyük olabilir. Bu yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım' ifadelerini kullandı.