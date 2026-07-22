Fransa, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmaya yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa ile 15 yaşın altındaki çocukların sanal medya platformlarına erişimi yasaklandı.

Düzenleme kapsamında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat başta olmak üzere kullanıcıların içerik paylaşabildiği, etkileşim kurabildiği ve topluluklara katılabildiği platformlarda 15 yaş altındaki kullanıcıların hesap açması ve kullanımı engellenecek. Platformların yaş doğrulama sistemi uygulaması da zorunlu olacak.

Yeni kuralların 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanırken, halen sanal medya hesabı bulunan 15 yaş altındaki kullanıcılar için 1 Ocak 2027'ye kadar uyum süreci tanınacak. Bu süreçte kullanıcıların hesaplarını kapatmaları ya da gerekli yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları gerekecek.

Öte yandan Wikipedia gibi çevrim içi ansiklopediler ile eğitim ve bilim odaklı dijital platformlar yeni düzenlemenin dışında tutuldu.

Fransa, bu adımıyla sanal medya kullanımına yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Düzenlemenin temel amacının çocukları zararlı içeriklerden korumak ve dijital ortamda daha güvenli bir kullanım sağlamak olduğu belirtildi.