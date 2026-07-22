ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyleyen Trump, yeni bir saldırı sinyali verdi.

Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların henüz tamamlanmadığını belirterek, "İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız. İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz. İran, çaresizce görüşmek istiyor ancak anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok"ifadelerini kullandı.

"İran'ın Gücünü Ciddi Şekilde Kırdık"

İran'a verilen zararın beklenenden çok daha büyük olduğunu öne süren Trump, "İran'ın gücünü hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde ciddi şekilde kırdık. İran'a verdiğimiz zararı İranlılardan başka hiç kimse bilmiyor"dedi.

Lübnan Mesajı: "Hak Ettiği Saygıyı Görecek"

Trump, ABD ile Lübnan arasındaki ilişkilere de değinerek, iki ülke arasındaki bağların güçlü olduğunu söyledi.

"Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz." diyen Trump, bölgedeki istikrar için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Hizbullah Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Basın mensuplarının Hizbullah ile görüşme ihtimaline ilişkin sorusunu da yanıtlayan Trump, bu konuda kapıyı tamamen kapatmadı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Avn böyle bir şey isterse görüşürüm. Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü kişilerle de görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Eğer Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah ile görüşmemi isterse bunu yaparım" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri operasyon açıklaması ve Hizbullah konusunda verdiği mesajlar, Orta Doğu'daki gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.