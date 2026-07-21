Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, İran'dan fırlatılan ve Ürdün topraklarını hedef aldığı belirtilen 3 füze, ülkenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendi. Füzelerin havada imha edildiği ve yerleşim alanlarına ulaşamadığı bildirildi.

Yetkililer, engelleme operasyonu sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasarın yaşanmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede gerekli tedbirleri aldığı belirtilirken, olayın ardından hava sahası ve sınır güvenliğinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Bölgede İran ile İsrail arasında artan gerilim sürerken, Ürdün'ün hava savunma sistemlerini devreye sokması Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili Ürdün makamlarından ayrıntılı açıklama bekleniyor.