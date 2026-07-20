İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu ziyaret bitiminde Ertuğruloğlu'na, Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nu okurken kullandığı mikrofondan esinlenerek yapılan bir hediye verdi. Dervişoğlu'nun KKTC'deki ikinci durağı Boğaz Şehitliği oldu.