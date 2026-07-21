Ünlü sanatçı ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek ve iş insanı Yüksel Ersoy hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

"Ben Dolandırıcı Değilim, Kumar Hastalığına Yenildim"

Mektubuna "Arkadaşlar, ben dolandırıcı değilim" sözleriyle başlayan Haluk Levent, yaşadığı mali krizin temelinde kumar bağımlılığının bulunduğunu söyledi.

Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim. Neden biliyor musunuz? Herkese geç de olsa iki üç katını ödediğim için. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır."

Borçlarını kapatabilmek için sürekli yeni borç aldığını belirten Levent, bu döngünün sonunda yüzlerce kişiye borçlandığını ve büyük bir mali çöküş yaşadığını ifade etti.

"Yüzlerce Kişiden Borç Aldım"

Haluk Levent, ailesinden ve yakın çevresinden özür dileyerek bugüne kadar açıklanmayan çok sayıda borcu bulunduğunu açıkladı.

Sanatçı, bazı kişilere aldığı borcun birkaç katını ödediğini belirterek, kısa sürede katlanan borçlarının kontrol edilemez hale geldiğini söyledi.

"Ahbap Bağışlarına İhanet Etmedim"

Mektubunun en dikkat çeken bölümlerinden biri Ahbap Derneği hakkındaki açıklamaları oldu.

Levent, kişisel borçları nedeniyle eleştirilebileceğini ancak Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla ilgili suçlanmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ahbap Derneği'nden yaptığı kişisel borçlanmaların kayıt altına alındığını,

Bağış paralarını çalmadığını,

Deprem döneminde toplanan bağışların tek kuruşuna zarar verilmediğini,

Derneğe kendi cebinden yüz milyonlarca liralık katkıda bulunduğunu iddia etti.

Levent ayrıca yıllardır şiddet ve istismar mağduru çocukların eğitim ve yaşam giderlerini karşıladığını da ilk kez açıkladı.

"Usulsüz İşlem Yaptım Ama Geri Ödeyecektim"

Haluk Levent, Ahbap Derneği bünyesinde usule uygun olmayan borçlanmalar yaptığını kabul etti.

Ancak denetim başlamadan önce tüm borçlarını kapatacak hazırlıkları tamamladığını savunan Levent, şu iddialarda bulundu:

50 milyon liralık altın hazırlandı.

Borç karşılığında yaklaşık 150 milyon lira değerindeki 20 dairenin devri planlandı.

Eksik kalan 140 milyon liranın da hesabına ulaştığını ileri sürdü.

Levent, tüm bu işlemlerin MASAK kayıtları, banka hareketleri ve tapu kayıtlarıyla doğrulanabileceğini öne sürdü.

Akın Gürlek Hakkında Dikkat Çeken İddialar

Mektubunda en çok konuşulması beklenen bölüm ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialar oldu.

Haluk Levent, kendisine alacaklı olan iş insanı Yüksel Ersoy ile Bakan Gürlek'in görüştüğünü öne sürdü.

Levent, şu soruyu yöneltti:

"Sayın Bakan Akın Gürlek, 'Ben Beylerbeyi'ne gitmedim, Yüksel Ersoy ile görüşmedim' diyebilecek misiniz? Diyemeyeceksiniz. Çünkü HTS kayıtları devletin elinde var."

Sanatçı, bu görüşmenin ardından gözaltı operasyonunun hızlandırıldığını ve borçlarını Ahbap Derneği'ne geri ödemesinin engellendiğini iddia etti.

"Operasyon Pazartesiyi Beklemedi"

Haluk Levent'e göre Ahbap Derneği'ne olan borcunu kapatması planlanan işlemler pazartesi günü tamamlanacaktı.

Ancak operasyonun pazar günü gerçekleştirilmesi nedeniyle tapu devirleri ve para transferlerinin tamamlanamadığını savundu.

Levent, bu nedenle "Ahbap'tan para çaldı" algısının oluşturulduğunu öne sürerek bunun planlı bir süreç olduğunu iddia etti.

"Başınızı Öne Eğmeyin"

Mektubunun sonunda Ahbap gönüllülerine, bağışçılara, ailesine ve yakınlarına seslenen Haluk Levent, şu mesajı verdi:

"Lütfen başınızı öne eğmeyin. Ben Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin bir lirası bile çalınmadı."