Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisini ziyaret etti. Ziyaret sonrası sergiyi değerlendiren Göktaş, '15 Temmuz'u, anma etkinlikleri kapsamında 10'uncu yılına özel, çok anlamlı bir sergi açılışını gerçekleştirdik. Bugün, Millî Saraylar'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanatla Teşvik Programımız kapsamında şehit eşlerimiz ve gazilerimizin eserlerini seyretmiş bulunmaktayız. Burada şehit eşlerimizin ve gazilerimizin iyileştirilmesi, sanatla şifa bulması, birbirleriyle aynı zamanda bir dayanışma içerisinde bulunması adına geçtiğimiz yıl bir pilot olarak başlattığımız bu çalışmayı 81 ilimize yaygınlaştırdık' dedi.

Dolmabahçe Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde, Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi düzenlendi. Sergiyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çok sayıda davetli eşlik etti. Serginin gezilmesinin ardından şehit yakınları ve gaziler aile fotoğrafı çektirdi. Sergide yaklaşık olarak 150 eser buluyor ve ebru, yağlı boya, çini sanatı ile Filografi eserleri sergileniyor.

'BU ÇALIŞMAYI 81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRDIK'

Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '15 Temmuz'u, anma etkinlikleri kapsamında 10'uncu yılına özel, çok anlamlı bir sergi açılışını gerçekleştirdik. Bugün, Millî Saraylar'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanatla Teşvik Programımız kapsamında şehit eşlerimiz ve gazilerimizin, bizim, eserlerini aslında, seyretmiş bulunmaktayız. Burada aslında, üretilen her bir eseri biz, Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl sanatla İyileşme Programı kapsamında, başlattığımız çok kıymetli bir çalışma. Burada şehit eşlerimizin ve gazilerimizin iyileştirilmesi, sanatla şifa bulması, birbirleriyle aynı zamanda bir dayanışma içerisinde bulunması adına geçtiğimiz yıl bir pilot olarak başlattığımız bu çalışmayı akabinde 81 ilimize yaygınlaştırdık. Ve bugün aramızda bulunan şehit eşlerimiz ve gazilerimizin aslında bu eserleri üretirken ne kadar iyileştiklerini ne kadar şifa bulduklarını, aynı zamanda birbirleriyle güzel bir sosyal dayanışma ağı kurduklarını bizlere de ifade ettiler. Her bir eserimiz özellikle geçtiğimiz yıldan bugüne profesyonelleşen, kendini geliştiren pek çok, sanatçımız var. Aslına baktığımız zaman ilk aşamada tamamen pilot olarak başlattığımız bu çalışmada hem, eseri gerçekleştiren şehit eşlerimiz ve, gazi yakınlarımız ve gazilerimiz kendilerinde de bir yetenek keşfettiklerini özellikle ifade ediyorlar. Burada gördüğümüz her bir eser ayrı tekniklerle üzerinde çalışılıyor. 81 ilimizden gelen 120'ye yakın eserin açılışını gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ'

Bakan Göktaş, 'Şehit eşlerimiz ve gazilerimizin, her zaman bize milletimizin emaneti. Onlara her türlü, desteği sağlamak bir vefa borcumuz aynı zamanda. 15 Temmuz'u özellikle anısını yaşatmak ve gelecek neslimize aktarmak adına da gerçekten önemli bir çalışma. Ben burada emek veren bütün hocalarımız başta olmak üzere gerçekten, bütün şehit eşlerimizi, gazilerimizi, minnetle, yâd etmek istiyorum. Şehitlerimize rahmet ile yâd etmek istiyorum. Aziz şehitlerimiz bu milletimize, gerçekten, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, eşleri bizlere milletimizin emaneti. Onlara iyileşme programı kapsamında yürüttüğümüz her bir çalışma bizler için çok değerli. Onlara da çok iyi geldiğini özellikle ifade ediyorlar. Burada her bir eser Türkiye'nin dört bir yanından gelmekte ve sanatla şifa bulmak, sanatla iyileşmek adına yürüttüğümüz çok kıymetli bir çalışma. Gördüğünüz her bir eserde aslında çok yoğun bir emek var, çok yoğun bir sabır var. Aynı zamanda bir dayanışma var. Farklı teknikleri farklı tablolarda kullanıyorlar. Bu da onların iyiliği bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de gerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal, devlet anlayışımızla ama aynı zamanda sorumluluk, bilinciyle devletimizin, devletimiz her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmayı, sürdürecek. 15 Temmuz asla unutturmayacağız ve ona yönelik çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum emanetleri bize milletimizin emaneti. Onların her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz' dedi.

'BU SERGİ BİZİM İÇİN DAYANIŞMA OLDU'

Şehit Ertuğrul Dönmez'in Eşi Nursen Dönmez, 'Tablolar yaptık, taşlar yaptık, takılar yaptık. Yani ayrı bir zevk verdi bizim için ve ayrı bir uğraşı oldu. Şehit ve gazi aileleri olarak da birçok aileyi tanımadığımız gibi biz orada bir kaynaşma, bir dayanışma oldu. Güzel bir grup kurduk. 20'şer kişilik bir gruptu bu. Daha sonra da biz artık görüşmeye de başladık. Yani bize vermiş olduğu bu eserin dışında aileleri de birleştirme ve kaynaşma, dayanışma oldu. Ama biz Yalova ekibi olarak hepimiz aynı fikirdeyiz' dedi. Gazi Zafer Sevinç'in eşi Bahriye Sevinç ise, 'Yalova'dan geliyoruz. Bizi böyle bir proje ile birleştiren Aile Sosyal Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Bizim için çok faydalı bir kurs oldu. Birbirimizi tanıma fırsatımız oldu' ifadelerini kullandı.

Sergi 27 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.