Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği, kamp programı kapsamında İran U-23 Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve 1850 metre rakıma sahip kamp merkezinde oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı.

Teknik heyetlerin farklı oyuncuları deneme fırsatı yakaladığı karşılaşmada tempo zaman zaman yükselse de, savunmaların başarılı performansı nedeniyle gol sesi çıkmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen Gençlerbirliği, Erciyes kampında fiziksel ve taktik çalışmalarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu test etmeye devam ediyor. İran U-23 Milli Takımı da kamp sürecindeki hazırlıklarını bu karşılaşmayla değerlendirme fırsatı buldu.

Gençlerbirliği Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen başkent temsilcisi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla yeni sezona formda girmeyi amaçlıyor. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok takımın oyun planı ve oyuncuların fiziksel durumu ön planda tutuluyor.