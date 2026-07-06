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Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan R.M.C.'yi yakaladı. Firari hükümlü R.M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.M.C. (30), polis tarafından yakalandı.

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