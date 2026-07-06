Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yola çıkan bir kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kediden kaçmak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan bir kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ersin’in motosikleti kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ergin Ersin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.