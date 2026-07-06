Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin programın ana hatları belli oldu.

Program kapsamında Trump'ın salı günü öğleden sonra Ankara'ya ulaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından iki liderin baş başa görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Zirvenin ilk günündeki ikili temasların ardından Trump'ın NATO liderleri onuruna düzenlenecek akşam yemeğine katılması bekleniyor. Çarşamba günü ise resmi karşılama töreni, liderlerin aile fotoğrafı çekimi ve NATO çalışma oturumlarında yer alacağı öngörülüyor.

Diplomasi trafiğinin en dikkat çeken başlıklarından birini ise ikili görüşmeler oluşturacak. Trump'ın zirve marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla ayrı ayrı bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel güvenlik, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki son gelişmeler ve NATO gündemindeki başlıkların ele alınması öngörülüyor.

ABD Başkanı'nın ziyaretinin son bölümünde bir basın toplantısı düzenlemesi, ardından Ankara'dan ayrılarak Washington'a dönmesi planlanıyor.

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi, Türkiye'nin 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapacağı organizasyon olacak. Zirvede ittifakın savunma politikaları, Avrupa güvenliği, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.