Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/LOgegSRj9z

Zihni Göktay’ın vefatı, tiyatro ve sanat dünyasında derin üzüntüyle karşılanırken, birçok isim de sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

“Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Mansur Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göktay’ın sanat yaşamına ve Türk tiyatrosuna bıraktığı katkılara dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.