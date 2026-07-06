Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göktay’ın sanat yaşamına ve Türk tiyatrosuna bıraktığı katkılara dikkat çekti.
“Sanatıyla nesillere iz bıraktı”
Mansur Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”
Sanat camiasında büyük üzüntü
Zihni Göktay’ın vefatı, tiyatro ve sanat dünyasında derin üzüntüyle karşılanırken, birçok isim de sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2026
Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/LOgegSRj9z