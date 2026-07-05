Kağıthane'de gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı kapladı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra motor bölümünde başlayan alevler, otomobilin tamamını sardı.

Sürücü İlk Müdahaleyi Yaptı

Yangını fark eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Anı Kamerada

Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.